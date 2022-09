Fahrgast benutzt Pfefferspray : Neusser Busfahrer bei Maskenstreit attackiert

Neuss In der Nacht auf Freitag, 2. September, ist in der Neusser Buslinie 851 ein Streit um das Tragen von Masken eskaliert. Als der Busfahrer drei Gäste bat einen Mund-Nasen-Schutz anzulegen, zog einer von ihnen Pfefferspray.

Drei Männer stiegen um kurz nach 00.15 Uhr an der Haltestelle „Zolltor“ an der Promenadenstraße in die Neusser Buslinie 851. Nachdem der Busfahrer sie darum bat, ihren Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen oder den Bus zu verlassen, sei es zu einer Streitigkeit gekommen. Einer der Tatverdächtigten soll zu einem Pfefferspray gegriffen und dieses in die Richtung des Fahrers gesprüht haben.