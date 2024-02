Bundesverband Burnout und Depression in Neuss Ein Erste-Hilfe-Kurs für die Seele

Interview | Neuss · Der Bundesverband Burnout und Depression mit Sitz in Neuss bietet einen „Erste-Hilfe-Kurs" für psychische Krisen an. Was es damit auf sich hat und was Betroffene brauchen, erklärt Vorstandsvorsitzender Thomas Grünschläger im Interview.

23.02.2024 , 04:50 Uhr

Viele Menschen in Deutschland leiden an Burnout oder Depression. Foto: dpa/Julian Stratenschulte