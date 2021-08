Bundestagswahl 2021 in Neuss : Ab sofort Briefwahl im Rathaus möglich

Das Wahlamt in der Rathauspassage ist ab sofort geöffnet. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss 65.000 Mal hat die Stadt die Unterlagen für die Briefwahl drucken lassen, so viele wie noch nie. Am Montag sind sie im Rathaus eingetroffen - ab sofort kann das Wahlamt in der Rathauspassage zur Stimmabgabe aufgesucht werden. Auch ein Wahlportal hat die Stadt freigeschaltet, wo wichtige Informationen zur Bundestagswahl abrufbar sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Wahlbenachrichtigung Das Wählerverzeichnis der Stadt ist formal fertig. In ihm ist jeder deutsche Staatsbürger über 18 Jahren als Wahlberechtigter aufgeführt, der zum Stichtag 15. August in Neuss mit Hauptwohnsitz gemeldet war. Sie alle erhalten bis zum 5. September eine Wahlbenachrichtigung mit Angabe ihres Wahllokals zur Stimmabgabe.

Fristen Wer am 5. September keine solche Nachricht erhalten hat, sollte sich nach Angaben der Stadt umgehend im Wahlamt melden. Dieses Datum ist auch für ehemalige Neusser wichtig, die im Ausland leben aber in Neuss wählen möchten. Sie können nur bis zu diesem Termin einen Antrag auf Aufnahme ins Wählerverzeichnis stellen. Das gilt auch für Auslandsrückkehrer. Ein elektronisches Antragsformular dazu ist im Wahlportal hinterlegt.

Wohnortwechsel Wer zwischen dem 16. August und dem 5. September nach Neuss zieht und hier wählen möchten, muss auch das bis zu diesem Termin beantragen. Wer das unterlässt oder zwischen dem 6. September und dem Wahltag nach Neuss zieht, kann sein Wahlrecht nur am alten Wohnsitz wahrnehmen.

Briefwahl Wer seine Stimme vor dem Wahltag abgeben möchte, kann das ab sofort im Wahlamt tun, sich aber die Wahlunterlagen auch nach Hause schicken lassen. Die Zusendung kann online auf dem Wahlportal oder mit Hilfe der Wahlbenachrichtigung schriftlich beantragt werden. Die ausgefüllten Wahlunterlagen müssen bis Freitag, 24. September, 18 Uhr im Wahlamt eingegangen sein. Eine spätere Briefwahl ist nur noch im Krankheitsfall möglich.