Bundestagswahl 2021 im Rhein-Kreis Neuss : Zitternde Linke, einstellige AfD und schwache „Partei“

Rhein-Kreis Neuss 27 Parteien sind in diesem Jahr im Rhein-Kreis zur Bundestagswahl angetreten. Spannung und auch Grund zur Enttäuschung gab es auch bei den kleinen Parteien. „Das war ein reiner Kanzlerwahlkampf“, klagt Mathias Krämer (Die Partei).

„Die Linke“ kommt am Sonntag aus dem Zittern nicht heraus. Am Morgen wird Falk vom Dorff, ihr Spitzenkandidat im Wahlkreis Neuss I (Neuss, Grevenbroich, Dormagen, Rommerskirchen) als Notfall ins Krankenhaus eingewiesen, am Abend sorgt das Ergebnis im Bund für Spannung: Reicht es noch zum Einzug in den Bundestag, oder scheitert die Linke an der Fünf-Prozent-Hürde. „Am Ende geben die 90-jährigen Briefwähler aus Brandenburg den Ausschlag“, kalauert der Neusser Fraktion-Geschäftsführer Vincent Czielsa.