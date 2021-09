Bundestagswahl 2021 : Neuss steht vor einem neuem Briefwahlrekord

Schon im vergangenen Jahr gaben viele Menschen ihre Stimme per Briefwahl ab. Bei der Bundestagswahl könnten es noch mehr werden. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die genauen Zahlen dazu wird es erst am Wahlabend selbst geben. Aber schon jetzt haben mehr Menschen ihre Stimme via Brief abgegeben als bei der Bundestagswahl 2017. Die Stadt fühlt sich vorbereitet.