Vorsitzende der Bundestagsfraktion in Neuss : Göring-Eckardt lobt Erfolge der Grünen

Neuss Wenn Bürgermeister Reiner Breuer zum Thema Klimaschutzkonzept etwas Neues vorlegt, über das man diskutieren kann, wären die Grünen die Letzten, die sich gegen eine Sondersitzung des Rates aussprechen.

Das bekräftigte die Parteisprecherin Susanne Benary am Freitag und reagierte damit auf eine Äußerung des Bürgermeisters. Der hatte eine Sondersitzung als Möglichkeit ins Gespräch gebracht, um das Thema und den politischen Streit zu ordnen. Doch Neues sei nicht in Sicht. Das, was die Verwaltung zuletzt dem Rat vorgelegt hatte, nannte Ingeborg Arndt jedenfalls zu wenig. „Uns fehlt der richtige Pack-an, wie die Arbeit am 1. Januar konkret losgehen soll.“

Von dem Ringen um das Klimaschutzkonzept hatte auch die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt gehört, die sich von ihren Parteifreunden an der Basis am Freitag auf Stand bringen lassen wollte. „Wir können so viele Klimaziele verabschieden, wie wir wollen, wenn sie vor Ort nicht umgesetzt werden“, sagte sie. Die Bundespolitikerin zeigte sich aber beeindruckt von dem, was die Grünen mit der CDU in Neuss erreichen konnten. Beispiel: Glyphosatverbot. Die CDU im Bund würde sich da sperren.