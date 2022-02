Rheinland-Klinikum Neuss : Bundesanzeiger „verrät“ Höhe der Abfindung für Klinik-Chef

Neuss Eigentlich wurde über die Höhe der Abfindung für den früheren Klinik-Chef Nicolas Krämer im Auflösungsvertrag strenges Stillschweigen vereinbart. Doch jetzt hat das Rheinland Klinikum die Summe publik gemacht.

Die Frage, auf welchem Wege Details wie die mögliche Abfindung in Höhe von 500.000 Euro für den ehemaligen Bauvereins-Vorstand Frank Lubig aus nicht-öffentlicher Sitzung an die Öffentlichkeit dringen konnten, treibt den CDU-Fraktionsvorsitzenden Sven Schümann um. Er hat dazu eine Anfrage an den Rat gestellt, die am Freitag (18.) wiederum in nicht-öffentlicher Sitzung behandelt werden soll. „Uns interessiert, welche Konsequenzen der Bürgermeister daraus zu ziehen gedenkt“, sagt Schümann. Die Presse, räumt er ein, habe das Recht und die Pflicht zu recherchieren, doch Mitglieder in solchen Gremien müssten Verschwiegenheit wahren.