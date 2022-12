Bundes-Schützen-Kapelle Neuss Blasmusiker nehmen  Konzert zum 95-jährigen Bestehen in den Blick

Hinter der BSK liegt nach zwei Jahren Corona wieder ein „normales Vereinsjahr“, wie es in einem Schreiben des Vorstandes an die Mitglieder heißt, und vor ihr ein Jahr voller Verpflichtungen – bei den Neusser Hubertusschützen oder als Regimentskapelle in Gustorf und Kaarst. Wer das Ensemble dabei begleiten und verstärken will, ist herzlich eingeladen. Details sind per Mail an vorstand@bsk-neuss.com zu erfragen.