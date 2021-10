Nach Kreisvorsitzenden-Treffen in Berlin : Bundes-CDU: Lienenkämper für schnelle Wahlen

Rhein-Kreis Am besten noch in diesem Jahr vor Weihnachten – dann möchte Lutz Lienenkämper, Chef der CDU im Rhein-Kreis, auf Bundesebene einen neuen Parteivorsitzenden wie auch einen Parteivorstand haben. Ein ambitioniertes Ziel, denn schließlich soll die Basis mitreden.

Dafür zumindest stimmten mit „überwältigender Mehrheit“, so Lienenkämper, die Kreisvorsitzenden, die am Samstag nach Berlin eingeladen worden waren. Lienenkämper sprach gegenüber unserer Redaktion von „sehr guten Auseinandersetzungen“, aber auch von einem klaren Auftrag an den CDU-Bundesvorstand – nämlich, einer Beteiligung der Mitglieder an der Neuaufstellung. Darüber wird der Bundesvorstand nun am Dienstag entscheiden, denn die Kreisvorsitzenden-Konferenz ist kein Beschlussgremium.