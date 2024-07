Bund der Steuerzahler So liegt Neuss im Hundesteuer-Vergleich

Neuss · Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung in Neuss wollte an der Steuerschraube drehen, doch die Politik wollte die Masse der Hundehalter schonen - aber nicht alle. Jetzt weist der Bund der Steuerzahler Neuss in der Gruppe der Steuertreiber aus. Ein Überblick.

08.07.2024 , 04:50 Uhr

Nur 30 von 396 Kommunen in NRW haben 2024 die Hundesteuer erhöht. Neuss gehört dazu. Foto: dpa/Marcus Brandt