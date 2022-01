Büttger Straße in Neuss : Kneipen-Streit löst Polizeieinsatz aus Kneipen-Streit löst Polizeieinsatz aus

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Foto: Andreas Alberts

Neuss An der Büttger Straße gab es in der Nacht zu Sonntag ein größeres Polizei-Aufkommen. Der Grund: Gegen 0.38 Uhr wurden die Beamten über eine Auseinandersetzung in einer Gastsstätte informiert. Im Zuge dessen wurde eine Person in Gewahrsam genommen, wie Polizeisprecherin Claudia Suthor mitteilt.

Verletzt wurde bei den Streitigkeiten niemand. „Konkrete Straftaten wurden vor Ort nicht festgestellt“, sagt Suthor. Das relativ große Polizei-Aufkommen habe präventiven Charakter gehabt. „Wir wissen nicht, was uns bei solchen Einsätzen erwartet“, erklärt die Polizeisprecherin. Der Betreiber wollte sich auf Nachfrage unserer Redaktion nicht zu dem Vorfall äußern.

(NGZ)