Ortsteilmittelpunktkonzept der Stadt Neuss Ein bunter Teppich für das Barbaraviertel

Farbe auf der Fahrbahn – wie etwa bei Piktogrammen – kann Planungsdezernent Christoph Hölters nicht immer etwas abgewinnen. Aufwändig in der Herstellung, leider nicht wartungsfrei und unter dem Strich teuer. Bei einem Vorschlag für das Barbaraviertel, der bei der ersten Ortsteilwerkstatt entwickelt wurde, könnte der Fall anders liegen. Denn ein „farbiger Teppich“, so Hölters, könnte vom Platz an der Düsseldorfer Straße aus über die Blücherstraße bis vor die Barbarakirche „ausgerollt“ werden. Damit würde eine bunte Klammer in dem Teil des früheren Schlachthofviertels entstehen, den die Menschen im Quartier als Ortsmittelpunkt ansehen. Dem wird jetzt größte Aufmerksamkeit geschenkt.