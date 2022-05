Bürgerversammlung in Neuss : Viele Ideen für den Lessingplatz

Norf Ein Drogeriemarkt, Flächen für Kinder, ein Buchladen – die Wunschliste ist lang, die die Bürger auf Einladung bei einem Ortstermin der CDU Norf vortrugen.

Um den Lessingplatz in Norf ging es einmal mehr bei einer Bürgerversammlung am Samstag. Eingeladen hatte die CDU Norf, die stark vertreten war: Jan-Philipp Büchler, der Stadtverordnete für Norf, zugleich Stadtverbandsvorsitzender, moderierte das Treffen. Mit ihm waren Michael Heine, der CDU-Ortsverbandsvorsitzende für Norf und Derikum gekommen, sowie Jan Piatkowski, der sich um Digitales kümmert. Denn bereits im Vorfeld der Bürgerversammlung, an der gut 20 Interessierte teilnahmen, hatte es eine Online-Befragung gegeben: Mehr als 100 Bürger nutzten sie und hatten sehr detaillierte Wünsche: Ein Drogeriemarkt muss her, Flächen für Kinder, ein Buchladen, E-Ladestationen, Bepflanzung, „moderne“ künstlerische Dekoration und vor allem mehr Gastronomie. Online wurde auch gefragt: „Was würden Sie am Lessingplatz sofort entfernen?“ Die Antworten: Müll, alte beschädigte Fassaden, alte marode Bänke deckten sich mit den Wünschen der Versammlung.