Bürgerversammlung in Allerheiligen : Angst vor dem Verkehrs-Infarkt

Die für die Bürgerversammlung in der Grundschule Allerheiligen engagierte Moderatorin sprach von über 150 Besuchern. Es waren zumindest am Anfang sicher mehr.

Allerheiligen Der Landrat und die Bürgermeister von Dormagen und Neuss diskutierten mit Bürgern über die Entwicklung von Verkehr und Gewerbe im Süden von Neuss und Dormagens Norden. Die Skepsis war auch danach noch groß.

In den kommenden 20 Jahren wird aus dem Neusser Süden eine große Industrieregion mit der geplanten Anschlussstelle Delrath zur Autobahn 57 als Dreh- und Angelpunkt. Davon ist Dorothee Helten überzeugt und mit ihr die Bürgerinitiative Elvekum. Bei einer Bürgerversammlung am Montagabend in der Grundschule Allerheiligen konfrontierte sie den Landrat und die Bürgermeister von Neuss und Dormagen mit der Furcht und dem Misstrauen der Bürger in Neuss und dem angrenzenden Norden Dormagens. Das war auch nach mehr als zweistündiger Debatte nicht ausgeräumt. „Keine Informationen und keine echten Antworten“, bilanzierte Helten und kündigte noch vor Ort an: „Wir übernehmen. Wir machen eine eigene Informationsveranstaltung.“