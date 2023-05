Mobilität in Neuss Ein Rikscha-Projekt für die Nordstadt

In Neuss ist das Projekt inzwischen eine Erfolgsgeschichte. Dieter Banken (Bü.NE) erinnert sich: „Im Juli 2021 wurde die erste Rikscha bestellt und sie brauchte natürlich Fahrer“. Banken nahm an einer Einführung in Düsseldorf teil und lernte vorausschauendes Fahren, da das vor dem Piloten liegende Verdeck die Sicht auf die Fahrbahn etwas erschwert. Die E-Bike-Ausstattung mit zwei Akkus – es müssen bis zu 440 Kilogramm bewegt werden – erleichtert den Transport und ansonsten bringen Praxis und Erfahrung das nötige Know-how. Banken wurde Pilot der ersten Stunde, als es coronabedingt dann 2022 richtig losging. Die Rikscha steht in Grimlinghausen in einer Garage und wartet auf ihren Einsatz mit Gästen des dortigen Altenheims Sankt Josef. Aber auch der Hubertusstift in Reuschenberg, das Paul-Schneider-Haus in Erfttal oder das Theresienheim in Weckhoven werden angefahren.