Zehn Jahre nach der Gründung in Neuss : Die Bürgerstiftung leitet mit „Junge BüNE“ Verjüngung ein

Neuss Es hat etwas von Neustart. Zehn Jahre war die 2008 gegründete Bürgerstiftung Neuss (BüNE) alt, da kam es zum personellen Bruch zwischen Stiftungsrat als Aufsichtsgremium und Teilen des geschäftsführenden Vorstandes.

Vergangenheit. Seit Januar steht mit der neuen Vorsitzenden Bärbel Kremers-Gerads (67) und ihrem Team eine neue Führungscrew an der Spitze. „Wir haben eine Standortbestimmung vorgenommen“, sagt Kremers-Gerads, „und uns perspektivisch neu aufgestellt.“ Ziel sei es unter anderem, jüngere Helfer für die Mitarbeit zu gewinnen. Es werde eine „Junge BüNE“ geben, kündigt die Vorsitzende an: „Sechs Schüler und Studenten beim Start machen mit.“

Bürgerstiftungen wollen Gemeinwesen sozial und kulturell weiterentwickeln, sie setzen Zeit, Ideen und Geld überall dort ein, wo die Möglichkeiten der öffentlichen Hand an Grenzen stoßen. Bürgerstiftungen sind selbstständig und überparteilich. In Neuss waren es 135 Stifter – Privatpersonen und Institutionen –, die 2008 mit einer Einlage von knapp 60.000 Euro an der Wiege der BüNE standen. Nach eigenen Angaben ist der Kapitalstock inzwischen auf 395.000 Euro angewachsen. Doch angesichts der aktuellen Niedrigzinsen ist eine spürbare Projektförderung aus den Finanzerträgen nicht möglich. Um operativ arbeiten zu können, ist die Stiftung auf Spenden angewiesen. Im Vorjahr, so ist es im Internet zu lesen, gingen 21.000 Euro ein.