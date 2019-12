Verein in Neuss : Bürgerstiftung krönt ihr Jahr mit Gründung einer Jugendabteilung

Neuss Die Bürgerstiftung Neuss (Bü.Ne) hat sich im elften Jahr ihres Bestehens um eine Jugendabteilung vergrößert. Deren Gründung Anfang Dezember ist das Tüpfelchen auf dem „i“ eines, wie die Vorsitzende Bärbel Kremers-Gerads hervorhebt, „ereignisreichen und lebendigen Jahres“.

Mit der Gründung dieser Arbeitsgemeinschaft verbinden Vorstand und Stiftungsrat die Hoffnung, dass junge Leute die Stiftung kennenlernen, Verantwortung im Gemeinwesen übernehmen und eigene Ideen in Form von Projekten umsetzen. Erstmals wird die Truppe bei „Neuss packt ein“ in Aktion zu sehen sein, wenn sie am 20. Dezember Weihnachtstaschen mit Obst, Süßigkeiten und Pflegeprodukten packt und an Obdachlose verteilt.