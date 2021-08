Bürger-Schützen-Verein Neuss : Longerich für Neusser Komitee vorgeschlagen

Neuss Mit Christoph Ulrich, Jurist und Schützenkönig der Neusser Schützengilde, war 2018 zum letzten Mal ein „Neuer“ in die Führungsriege des Neusser Bürger-Schützen-Vereins gewählt worden. Nun steht ein neuer Wahlgang an, ausgelöst durch den Rückzug des Vizepräsidenten.

Die Sparkasse Neuss behält im Komitee des Neusser Bürger-Schützen-Vereins Sitz und Stimme. Denn auf den Sparkassen-Vorstandsvorsitzenden Michael Schmuck (64) vom Grenadierzug „Sportfreunde“, der nach zehn Jahren im Komitee wie angekündigt im Herbst aus dem Amt scheidet, soll Marcus Longerich (41) nachrücken, der zum 1. Januar in den Sparkassenvorstand aufrücken wird. Komitee und Korpsführer einigten sich am Samstag nach Darstellung von Vereinssprecher Holger Schöpkens einhellig auf diesen Personalvorschlag. Die Wahl soll bei der Jahreshauptversammlung am 19. November erfolgen. Man freue sich, begründet Schützenpräsident Martin Flecken den Vorschlag, „einen Kandidaten zu haben, der über Schützenerfahrung verfügt“. Longerich gehört seit 2005 dem Grenadiezug „Blaue Blömkes“ an, ist zudem in Grefrath Gründungsmitglied des Grenadierzuges „Echte Fründe“ und Edelknabenbetreuer im Ort. Michael Schmuck, seit fünf Jahren Vizepräsident, hatte seinen Rückzug aus dem Komitee mit seiner Lebensplanung begründet. Er scheidet Ende 2022 aus der Sparkasse aus und will sich danach ehrenamtlich vor allem als Schatzmeister im DRK-Landesverband engagieren.