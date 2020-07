Bürgermonitor aus Neuss : Blausteinsweg leidet unter Baustellenverkehr

Holzheim Die Stadt versucht, Anwohner mit Hilfe einer neuen Beschilderung vor Durchgangsverkehr zu schützen, doch etliche Lkw-Fahrer ignorieren das. Sie lassen sich von ihrem Navi weiter durch die ehemalige Sackgasse lotsen.

Die Stadt reagierte. Ein Plan für alternierendes Parken, auf der Fahrbahn schon grob markiert, sollte den Blausteinsweg für Lkw unattraktiv machen. Der Erfolg sei nicht durchgreifend gewesen, sagt Segger. „Ich habe Lkw-Fahrer angesprochen und erfahren, dass diese von ihren Disponenten Order haben, Blausteinsweg in ihr Navi einzugeben.“ So rumpelt es immer noch vor der Haustür. Wie viele Fahrzeuge sich durch den Blausteinsweg mühen (und wie schnell), wird derzeit über einen so genannten Tele-Tacho ermittelt, berichtet Christian Kromik von der Pressestelle der Stadt.

Zudem wurde die Beschilderung geändert. Sie soll Lkw von der Autobahn aus über die Lanzerather Straße (K 8 ) an Grefrath vorbei bis zur Lövelinger Straße leiten, die von dieser Seite aus bis zu der Stelle geöffnet wurde, an der man links in die Virneburger Straße und damit ins Neubaugebiet abbiegen kann. Last but not least wurde mit Schildern auf die Tempo-30-Zone am Blausteinsweg hingewiesen. Die meisten der besprochenen Maßnahmen seien inzwischen umgesetzt, sagt Kromik. Thomas Nickel will das Thema weiter beobachten. Man müsse die Straße vor Baustellenverkehr verschonen.