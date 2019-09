Bürgermeisterwahl in Neuss : Die CDU stellt Büchler gegen Breuer

Neuss Die Neusser CDU hat sich entschieden: Sie schickt den Wirtschaftsprofessor Jan-Philipp Büchler (40) als Herausforderer von Amtsinhaber Reiner Breuer in die Bürgermeister-Wahl 2020. Er erhielt 77 Prozent bereits im ersten Wahlgang.

Seit Montagabend ist klar, die CDU Neuss, die bis 2015 alle (Ober-)Bürgermeister der Stadt Neuss gestellt hatte, versucht mit Jan-Philipp Büchler das an Reiner Breuer (50, SPD) verlorene Spitzenamt im Rathaus zurückzugewinnen. Die Kommunalwahl findet im Herbst 2020 statt. Von der ursprünglich sechs parteiinternen Bewerbern traten – nach dem Rückzug des früheren Neusser Wirtschaftsförderers Frank Wolters in der Vorwoche - am Montag in der Stadthalle noch fünf an: Neben Büchler Bärbel Kohler (60) und Ruth Sternemann-Böcking (53) sowie Markus Kuhl (46) und Sebastian Rosen (45). Markus Kuhl stieg dann vorzeitig aus.