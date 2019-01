Bürgermeister will 2020 die Beitragsfreiheit in Neuss einführen: Der Durchbruch zur kostenlosen Kita

Bürgermeister will 2020 die Beitragsfreiheit in Neuss einführen

Neuss Die Koalition ist jetzt zu einem Beitragsverzicht bei der „Ü-3-Betreuung“ bereit. Das soll nicht der Endpunkt sein.

Vom Sommer nächsten Jahres an soll in Neuss die generelle Beitragsfreiheit für die Betreuung der Kindergartenkinder gelten. Das kündigte am Mittwoch Bürgermeister Reiner Breuer an. Er werde das beim Aufstellen des Haushaltes für 2020 einpreisen und damit die Voraussetzung für einen Verzicht auf Elternbeiträge schaffen, sagte Breuer. Zugleich will er auf Kreisebene eine Initiative zur Lösung des immer dringlicher werdenden Fachkräfteproblems anstoßen. Auf der nächsten Konferenz aller Bürgermeister mit dem Landrat soll darüber gesprochen werden, wie der Kreis mit seinen Berufsbildungszentren junge Menschen für den Erzieherberuf begeistern und ausbilden kann. Es gebe immer mehr Träger, sagt Breuer, die für die wachsende Zahl von Einrichtungen kaum noch ausgebildetes Personal finden.