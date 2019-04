Bürgerinitiative Elvekum setzt Informationsrecht durch: Breuer gibt Sachstand zu „Delrath“ und „Silbersee“

Elvekum Keine 48 Stunden waren seit dem Beschluss des Beschwerdeausschusses vergangen, der Bürgermeister Reiner Breuer auf Antrag der CDU zu einer Bürgerinformationsveranstaltung in Elvekum „verdonnern“ wollte, da machte der am Freitag im Rat Nägel mit Köpfen.

Die Bürgerinitiative Elvekum, die sich gerade erst eine Vereinsstruktur gegeben hat, hatte schon im Oktober mit einer Eingabe auf eine Informationsveranstaltung gepocht. Ihr stärkstes As: Paragraph 22 der Hauptsatzung der Stadt. Demnach informiert der Rat „die Einwohner über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Stadt“. Und das ist in diesem Fall ausdrücklich nicht der von der BI bekämpfte Flächennutzungsplan mit der Ausweitung des Gewerbegebietes Derikum. Vielmehr fordert sie einen Sachstandsbericht zur Autobahn-Anschlussstelle Delrath und dem geplanten interkommunalen Gewerbegebiet „Silbersee“, die beide Auswirkungen auf die Verkehrsströme im Neusser Süden haben werden. Diese Informationen sollen sie bekommen, fragt sich nur wann.

Michael Klinkicht (Grüne) will einen Termin vor dem 5. Juni, wenn das Thema Delrath den Bezirksausschuss Norf beschäftigen wird. Karl-Heinz Baum (CDU) hielt es angeraten, erst das schon in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten für den Neusser Süden abzuwarten. Und Ingeborg Arndt (Grüne) würde die Veranstaltung gerne mit der Offenlegung der Antragsunterlagen für den Autobahnanschluss Delrath koppeln. Das soll nach Angaben des Kreis-Dezernenten Karsten Makowsky im April geschehen. Ihn will Breuer ebenso zu der Bürgerinfo mitbringen wie einen Bevollmächtigten der Stadt Dormagen, die Partner am „Silbersee“ ist.