Gastronomie in Neuss : Bürgerhaus Reuterhof: Zukunft nach Todesfall ungewiss

Vor einem Jahr haben sich die Pläne der Stadt zerschlagen, das Bürgerhaus Reuterhof, als Lokal von hoher Bedeutung für die Vereine in und um Grimlinghausen, zu verkaufen. Nun stellt sich die Frage zur Zukunft des sanierungsbedürftigen Hauses neu – und dringlich. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Die Pächterfamilie möchte den Betrieb im Reuterhof nur noch bis zum Monatsende aufrecht erhalten. Das macht derzeit in Gnadental und Grimlinghausen die Runde. Danach will sie wohl nur noch bereits eingegangene Verpflichtungen erfüllen. Die bange Frage ist nun, was danach mit dem Lokal wird

Der Krönungsball für Denis Bräutigam, den neuen Korpskönig der Gnadentaler Schützengilde, begann am Samstag mit einer Schweigeminute. Gedacht wurde an Niko Forgiaris, den Pächter des „Bürgerhaus Reuterhof“ in Grimlinghausen und Gastgeber an diesem Abend, der tags zuvor im Alter von 54 Jahren verstorben war. So kurz nach diesem traurigen Ereignis zu feiern, sei anfangs beklemmend gewesen, sagt Anke Oedinger, die als Schützenkönigin aus Gnadental zu Gast war. Andererseits aber stehe die Witwe des Wirts ja nun mit dem Rücken zur Wand, fügt sie hinzu.

In Gnadental aber auch in Grimlinghausen hat inzwischen die Runde gemacht, dass die Pächterfamilie den Betrieb im Reuterhof nur noch bis zum Monatsende aufrecht erhalten und danach wohl nur noch bereits eingegangene Verpflichtungen erfüllen will. Die bange Frage ist nun, was danach mit dem Lokal wird, das auch von den Blauen Funken oder der Neusser Artillerie als Ort für frohe Feste geschätzt wird. Denn Alternativen gibt es kaum noch.

In Gnadental ist schon länger das Lokal Ginsterecke geschlossen. „Das war ein Riesenschock für alle“, sagt Oedinger. Die Hubertusschützen reagieren auf die Saalnot, in dem sie ihren im November anstehenden Krönungsball im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche feiern, nennt sie ein Beispiel. Damit nachher Zeit genug bleibt, die Räume wieder sauber zu machen, bevor die Kirchgänger kommen. Andere Korps aber wichen auf den Reuterhof auf.

In Grimlinghausen ist die Situation noch etwas prekärer, weil auch das „Hippelanker Wirtshaus“, das Arben (Beni) Ademaj führte, Knall auf Fall geschlossen wurde. „Der beste Wirt, den wir seit langem hatten“, nennt ihn der CDU-Stadtverordnete Bernd Ramakers.

Genau wie Andreas Seiler, der Vizepräsident des Grimlinghauser Bürger-Schützenvereins, ist Ramakers überzeugt, dass im Reuterhof, der gründlich saniert werden müsste, erst einmal eine Schließungsphase droht. Die Situation sei nicht zufriedenstellend, sagt Seiler, weil auch im Rathaus keine weiteren Informationen zu bekommen waren. Anderseits aber müssten die Einladungen zur Jahreshauptversammlung am 11. November oder anderen Korpsveranstaltungen langsam raus, sagt er.