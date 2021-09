Bürgerhaus in Neuss : So funktioniert Gärtnern auf kleinem Raum

Foto: Natalie Urbig 9 Bilder So funktioniert Gärtnern auf kleinem Raum

Neuss Das Bürgerhaus Erfttal zeigt, wie sich wenig Platz im Garten oder auf dem Balkon für Gemüse, Kräuter und Blumen nutzen lässt. Dabei kommen auch Gegenstände zum Einsatz, die eigentlich ausgedient hatten.

Im Garten des Bürgerhaus Erfttal blüht es in allen Ecken: Für die Woche der Nachhaltigkeit, die in Neuss am 11. September endet, hat sich Ulrike Marquardt einiges einfallen lassen. Sie zeigt, wie Gemüse, Kräuter und Blumen gepflanzt werden können, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht. Auf die Idee sei sie gekommen, weil in Erfttal die Menschen teilweise eng beieinander wohnen. „Viele haben einen kleinen Garten, andere vielleicht nur einen Balkon“, erzählt sie. Ihre platzsparenden Ideen hat sie beispielhaft im Bürgergarten aufgebaut.

Paletten eigenen sich zum Beispiel gut, um dort mehrere Blumenkästen untereinander anzubringen, so dass ein vertikaler Gemüsegarten entsteht. Marquardt hat es getestet: „Darin können zum Beispiel Salat, Chinakohl oder Radieschen gepflanzt werden“, erzählt sie. Weniger geeignet seien dagegen Gemüsesorten, die in die Tiefe wachsen. Auch ansonsten seien Töpfe zum Aufhängen eine gute Idee, um Platz zu sparen. Dafür können auch Blumenampeln genutzt werden, kleinere Behälter hat Marquardt an einem Besenstil befestigt und bepflanzt. „Es muss natürlich kein Besen sein, man könnte stattdessen auch einen Ast nutzen“, erzählt sie und fügt hinzu, „wir haben das Rad mit den Ideen nicht neu erfunden, aber sie teilweise durch eigene Erfahrungen erweitert.“