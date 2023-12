Bürgergesellschaft Neuss erinnert an NGZ-Gründung vor 150 Jahren „Die Zeitung ist einer der letzten großen Kommunikationsräume der Stadt“

An diesen Wandel, der gleichzeitig auch Konstante ist, knüpfte bei der Matinee am Samstag in seinem Vortrag Pfarrer Sebastian Appelfeller, Vorsitzender des Verbandes der Evangelischen Kirchengemeinden in Neuss an: „Noch zum 100. Jahrestag der NGZ 1973/74, längst war das Wort katholisch durch christlich ersetzt, hätte vermutlich niemand einen protestantischen Pfarrer am Rednerpult erwartet.“ Heute verwundere oder gar ärgere das niemanden mehr. „Vielleicht ist das ja sogar ein kleiner Teil einer verborgenen Erfolgsgeschichte der in Neuss ja eher moderaten gesellschaftlichen Veränderungen, bei denen nicht alles schlechter wird“, so Appelfeller.