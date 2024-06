Neues Konzept zur Beteiligung Stadt Neuss will Bürger stärker einbinden

Die Beteiligung von Bürgern und Bürgerinnen ist das Fundament einer Demokratie. Dabei umfasst das politische Mitwirken mehr als nur die Stimmabgabe am Wahltag. Denn auch auf kommunaler Ebene können sich die Menschen regelmäßig einbringen – zum Beispiel in Form von Bürgerbeteiligungen. So haben auch Neusser und Neusserinnen die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung und Entwicklung ihrer Stadt mitzuwirken. Hierfür haben Bürgerschaft, Verwaltung und Politik bereits vor zwei Jahren einen Handlungsrahmen für Bürgerbeteiligungen in Neuss entwickelt. Doch die Stadt strebt eine noch stärkere Einbindung der Einwohner an. Dafür hat die Verwaltung ein konkretes Konzept erarbeitet.