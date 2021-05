Bürgerbeteiligung in Neuss : Stadt stellt ihre Pläne zum Umbau der Erftstraße vor

Neuss Das Versprechen gilt: Das Verkehrskonzept für eine der wichtigen innerstädtischen Straßen in Neuss ist zunächst nur eine Diskussionsgrundlage. Erst nach der Bürgerbeteiligung erfolgt der Feinschliff der Pläne. Die sind durchaus ambitioniert.

Die Stadt hat sich mit der Erftstraße einiges vorgenommen: Durchgehend Tempo 30, eine gleichberechtigte Nutzung des „Platz am Niedertor“ durch Fußgänger wie Autofahrer (Shared space) sowie eine Öffnung der Einbahnstraße (für Radfahrer!) in Gegenrichtung sollen die Situation für die schwächeren Verkehrsteilnehmer verbessern. Gleichzeitig wird die Fahrbahn für Kraftfahrzeuge schmaler gemacht.

Anlass dazu, den Straßenraum neu zu ordnen, geben Kanalbauarbeiten im Verlauf der Erftstraße, die von der Friedrichstraße bis zum Platz am Niedertor notwendig sind. Was danach kommt – besser: kommen könnte – möchte die Stadt am Mittwoch, 12. Mai, ab 18 Uhr in einer Videokonferenz erörtern. Basis ist ein Verkehrskonzept, das den Mitgliedern des Planungsausschusses bereits vorgestellt wurde. Die Verwaltung betont aber, dass dieses Konzept aufgrund der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung noch einmal überprüft werden soll.