Kommunalwahl 2020 in Neuss : Bürger-Fragerecht in allen Ausschüssen

Bürger-Fragerecht in allen Ausschüssen

Kommunalwahl 2020 in Neuss

Bürgermeister Breuer will Bürgerbeteiligung klar regeln. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Die Verwaltung macht Vorschläge, wie die Beteiligung der Bürger bei Fragen der Kommunalpolitik ausgebaut wird.

Bürgerbeteiligung bekommt in der Kommunalpolitik einen neuen Stellenwert. Darauf haben sich Politik und Verwaltung bereits verständigt. Hinter verschlossenen Türen sind die Vorarbeiten einer eigens vom Rat eingerichteten Arbeitsgruppe dazu so weit fortgeschritten, dass die Fragen Bürgerbeteiligung oder Zuschnitt der Ausschüsse unmittelbar nach den Osterferien abschließend im Rat diskutiert werden sollen. Doch jetzt reklamiert Bürgermeister Reiner Breuer Ideenklau. „Mich hat gewundert – oder auch nicht –, dass sich andere schon Teile der Arbeitsergebnisse und Vorschläge der Verwaltung öffentlich zu eigen gemacht haben“, sagt Breuer.

Der Bürgermeister spricht damit direkt das Konzept an, mit dem Jan-Philipp Büchler, sein Herausforderer von der CDU, schon Werbung für sich gemacht hat. Büchlers Forderungen nach einer verbindlich geregelten Bürgerbeteiligung, nach Online-Partizipation und der flächendeckenden Einrichtung von Bezirksausschüssen finden sich auch in den Unterlagen der Verwaltung für die anstehende Debatte wieder. Was Büchlers Ansatz unterscheidet: Er legt sich fest, wo die Verwaltung zum Teil mehrere Vorschläge unterbreitet.