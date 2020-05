Bürgerbeteiligung in Neuss : Einwohner haben jetzt in allen Ausschüssen Fragerecht

Einwohner haben jetzt in allen Ausschüssen Fragerecht

Bürgerbeteiligung in Neuss

Dezernent Holger Lachmann weist Kritik am bisherigen Vorgehen zurück. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Mit den öffentlichen Sitzungen des Jugendhilfeausschusses am 26. Mai und des Sozialausschusses am Tag darauf kehrt der Rat zu einem geregelten Betrieb zurück. Mit einem Unterschied: Ab sofort steht ein neuer Punkt auf der Tagesordnung – die Einwohnerfragestunde.

Diese Möglichkeit, sich vor dem Einstieg in die Tagesordnung mit einer Frage direkt an die Sitzungsleitung zu wenden, gab es lange nur in der Ratssitzung, bevor die Regelung 2018 auch auf die vier Bezirksausschüsse ausgedehnt wurde. Nun soll die Einwohnerfragestunde Bestandteil jeder Ausschusssitzung werden.