Nach Umbau des Gebäudes Bürgeramt erhält Signet „Neuss barrierefrei“

Das Bürgeramt ist die dritte städtische Einrichtung, die seit dem Start des Projektes mit dem Signet ausgezeichnet wurde – davor erhielten bereits die Stadtbibliothek und das Sozialamt eine entsprechende Kennzeichnung. Ziel des Projektes ist es, Einrichtungen und Geschäfte in Neuss zu motivieren, ebenfalls Barrieren abzubauen: Insgesamt 110 Objekte wurden nach Angaben der Stadt seit dem Start des Projektes bereits begutachtet, 31 von ihnen haben ein entsprechendes Signet bekommen. „Wir wünschen uns allerdings, dass sich noch mehr Gastrobetriebe oder medizinische Einrichtungen beteiligen“, so Harald Jansen. Beispielsweise hätten sich erst zwei Arztpraxen um ein Signet bemüht, beide Anträge scheiterten. Manchmal würde es am Willen der Bewerber liegen, wenn diese „nicht am Ball bleiben“, so Jansen. „Manchmal sind es aber auch einfach bauliche Sachen. Wenn es zum Beispiel nicht genug Platz gibt und man nur Mieter in dem Objekt ist, kann man ja nicht selbstständig beschließen, das umzubauen.“