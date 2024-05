Bürger-Schützenverein Holzheim 90. Treffer macht Jens Hoffmann zum Schützenkönig

Den Regimentspokal hatte sich schon das Grenadierkorps gesichert und Jürgen Kruppa den Schießstand als neuer Hubertuskönig verlassen, da wurde es am Donnerstagabend an der Holzheimer Mehrzweckhalle noch einmal richtig spannend. Zumindest für Jens Hoffmann. Denn der 38-Jährige war beim Meldeschluss um 18 Uhr der einzige Bewerber um die Königswürde des Holzheimer Bürger-Schützenvereins. Die sicherte sich der Grenadier vom Zug „Frohe Jungens“ um Punkt 18.55 Uhr mit dem insgesamt 90. Schuss und wird nun als Schützenkönig Jens I. beim Schützenfest vom 6. bis 9. Juli Verein und Regiment repräsentieren. An seiner Seite ist dann Ehemann Niklaas Hoffmann (34) zu finden, der am Abend als Prinzgemahl proklamiert und mit einer dafür neu geschaffen Auszeichnung dekoriert wurde. Der König ist Unternehmer und Inhaber eines Controllbüros in dem der Prinzgemahl als Geschäftsführer mitarbeitet.