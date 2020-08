Schützenquiz in Neuss : Wer hat am 24. August Namenstag?

Neuss Normalerweise würde an jenem Wochenende das Schützenfest gefeiert. Doch wegen Corona ist in diesem Jahr alles anders. Wer sich trotzdem mit dem Brauchtum beschäftigen möchte, kann sein Wissen im NGZ-Schützenquiz unter Beweis stellen.

Normalerweise würde an jenem Wochenende das Schützenfest gefeiert. Doch wegen Corona ist in diesem Jahr alles anders. Wer sich trotzdem mit dem Brauchtum beschäftigen möchte, kann sein Wissen im NGZ-Schützenquiz unter Beweis stellen. Die Anzahl der Korps ist eine der leichteren Fragen. Aber wissen Sie zum Beispiel, wer am 24. August Namenstag hat, der auch den Rahmen des Schützenfestes bestimmt? Und was sich 1827 in der Satzung geändert hat?