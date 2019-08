Schützenfest Neuss : Fackelbauprämie sorgt für Ärger

Neuss Anonymus löst eine Debatte aus. Das Grenadier-Korps will nun Zahlen öffentlich machen.

Und darum geht’s. Um den Fackelbau zu fördern, zahlt der Neusser Bürger-Schützen-Verein 700 Euro pro Fackel an die Korps. Das hat Präsident Martin Flecken in seiner Rede am Oberstehrenabend erwähnt. Die Grenadiere leiten an ihre fackelbauenden Züge aber lediglich 200 Euro weiter. Frage: Wo bleibt der Differenzbetrag? Das Jägerkorps bestätigt ein vergleichbares Verfahren. Konkrete Beträge nennt Major René Matzner nicht.