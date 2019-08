Ehrengäste in Neuss : Landtagspräsident ist seit 40 Jahren Schütze

Seit 1. Juni 2017 der 14. Präsident des nordrhein-westfälischen Landtags: André Kuper (CDU). Foto: Guido Kirchner

Neuss André Kuper führt die Einmaligen Ehrengäste an. Der protokollarisch „zweite Mann“ in NRW kommt mit Ehefrau Monika zur Parade.

Rund eine Million Schützen gibt es in Nordrhein-Westfalen. Einer von ihnen ist André Kuper (58). Tradition zu wahren, sei ihm ein persönliches Anliegen, sagt er, weil Schützen „ein Stück Geschichte und Kultur unserer Heimat“ erhalten. Kuper gehört zu den Menschen, die sagen, was sie denken, und tun, was sie sagen. Seit 40 Jahren ist er Mitglied der St. Hubertus-Schützengilde in Rietberg, Kreis Gütersloh. Als er in seiner Heimatstadt Bürgermeister war, gehörte der Rathaus-Chef im Jahr 2010 zu den Mitgastgebern des Bundesköniginnen-Tages – „ein Fest, das mir sehr am Herzen lag“.

Obwohl André Kuper erstmals das Neusser Fest besucht, können die Schützen einen Zeitgenossen erwarten, der im gleichen Takt wie sie denkt, redet und marschiert. Mit Landtagspräsident Kuper kommt nach Ministerpräsident Armin Laschet im Vorjahr nun der protokollarisch „zweite Mann“ in NRW nach Neuss, der die 199 Abgeordneten des Düsseldorfer Parlaments vertritt: „Für mich ist es ein Zeichen der Wertschätzung des gesamten Landtags Nordrhein-Westfalen für das Neusser Schützenfest und das Schützenwesen allgemein.“ Kuper kommt am Sonntag in Begleitung seiner Frau Monika nach Neuss.

Info

André Kuper ist nicht der erste Parlamentspräsident, der als Einmaliger Ehrengast an der Königsparade in Neuss teilnimmt. Vor ihm war mit Eckhard Uhlenberg (CDU) bereits sein Vorvorgänger in Neuss zu Gast. Als Uhlenberg im August 2012 auf dem Markt stand, war er zwar „nur“ Erster Vizepräsident, doch zuvor war er zwei Jahre lang Präsident des NRW-Landtags gewesen. Auch Bundestagspräsident Norbert Lammert war schon in Neuss zu Gast. Er hatte 2014 die Einladung angenommen.

Brauchtum und Schützenwesen sind André Kuper vertraut. Er reiht sich ein, wenn er sagt: „Wir Schützen helfen einander und prägen als Wertegemeinschaften und durch soziales und karitatives Engagement auch unsere Städte und Dörfer.“ Als Gastgeber begrüßte Kuper im Vorjahr mehr als 800 Schützen aus ganz Nordrhein-Westfalen zum Parlamentarischen Abend im Landtag. Auch pflege er den politischen Dialog mit den Schützenverbänden zur Sicherung des Schützenbrauchtums. Er nennt ein Beispiel, wenn es um Anforderungen an die Organisation der Feste geht: „Alle sind bestrebt, praktikable Lösungen zu finden, die nicht dazu führen, das Engagement verhindert wird.“

In einer Welt, die zunehmend global und digital funktioniert, sieht André Kuper in den Schützen „ein starkes Stück gelebte Heimat“. In vielen Städten und Gemeinden sei es gerade das Schützenfest, das Gemeinschaft und Heimat biete: „Man trifft sich, sieht sich vielleicht auch nach längerer Zeit wieder und feiert zusammen – in dem Moment weiß man, dass man zusammengehört“. Schützen, so Kuper, „schließen niemanden aus, im Gegenteil: Wir verbinden Menschen und stehen für Frieden und Freundschaft“.