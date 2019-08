Schützenfest in Neuss : Mehr Einsätze als 2018 wegen der „Affenhitze“

Neuss Bei solch einer „Affenhitze“ einfach mehr trinken, und am besten Wasser. Diesen Rat können die 82 bis 97 ehrenamtlichen Helfer der Hilfsorganisationen (Malteser, Die Johanniter, Deutsches Rotes Kreuz), die täglich während des Neusser Schützenfestes im Einsatz sind, nur mantraartig wiederholen.

Denn ihre Bilanz, die sie am Dienstagmorgen vorstellten, lässt keinen Zweifel: 22 (2018: 10) Krankenwagen-, 41 (2018: 15) Rettungswagen- und 13 Notarztwagen-Einsätze (2018: 11), und das in erster Linie wegen Dehydrierung und in Folge Zusammenbrüche. „Nur selten musste daraufhin eine Weiterbehandlung in einer Klinik erfolgen“, sagt Dieter Guderley von den Johannitern, gleichzeitig auch Sprecher aller Hilfsorganisationen. In den meisten Fällen jedoch war die Hilfe wesentlich unspektakulärer und die Betroffenen schnell wieder fit. „Da half es, die Beine hoch zu legen und den Leuten Wasser zu geben“, so Guderley. Übrigens: Die Hälfte der Betroffenen war über 65 Jahre alt, in der überwiegenden Zahl Männer.