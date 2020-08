Brauchtum in Neuss : Die schönsten Schützenschaufenster

Neuss Das Neusser Brauchtum wird trotz Schützenfest-Ausfall in den Schaufenstern sichtbar. Und die am schönsten geschmückten Hingucker wurden am Dienstag prämiert.

Am Ende standen die sieben Sieger fest. In gleich drei Kategorien hatten Optiker-Betriebe die Nase vorn. In der Rubrik Aufwändigkeit siegte Optik Rottler Hapke, in künstlerischer Gestaltung Optik Mellentin und in Shopharmonie Optik Ritters. Die Tourist Info konnte mit dem Gesamteindruck punkten. Durch die detaillierten Ausarbeitung des Schaufensters konnte sich auch Neusser ART in die Siegerliste eintragen. Die Einhorn Apotheke konnte sich in der Kategorie „neu interpretiert“ gegen die in diesem Jahr etwas kleiner ausfallende Konkurrenz durchsetzen. „Mein absolutes Highlight war aber das Schaufenster von Store N° 16“, sagt Koenemann anerkennend. Es gewann durch seine Originalität.