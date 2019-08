Schützenfest in Neuss : Was Kinder auf einer Kirmes toll finden

Wenn die Sonne schieint und es warm ist, machtdas Laufen in den großen Bällen auf dem Wasser am meistens Spaß. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Neuss Gut hinschauen ist die Voraussetzung, um das richtige Karussell zu finden. Wir geben ein paar Tipps, damit die Neusser Kirmes auch den Kindern Spaß macht.

Und ältere Kinder? So lange sie noch die Grundschule besuchen, ist der Nachmittag oder der frühe Abend sicherlich der beste Zeitpunkt. Aber was ganz wichtig ist: Jeder sollte sich an die an den Karussells ausgehängte Altersangabe halten. Wer sechs Jahre alt ist, aber noch nicht mitfahren darf, ist auch nicht auf dem Schoß von Mama und Papa sicher. Also: Lieber ein oder zwei Jahre warten und dann selber fahren!