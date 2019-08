Wackelzug in Neuss : Missverständnis um geplante Solidaritätsaktion für Nüsser Divergenten

Neuss Beim Wackelzug sollten mehrere Schützen aus allen Korps an der Seite der Divergenten marschieren. Doch umgesetzt wurde die Aktion am Ende nicht. Von Kommunikationsschwierigkeiten sprechen die Verantwortlichen auf Nachfrage unserer Redaktion.

Was war passiert? Zunächst muss man bis zum Fackelzug am Samstag „zurückspulen“. Dort war es in der Zuschauermenge zu insgesamt drei verbalen Entgleisungen gegen den neu gegründeten Zug „Nüsser Divergenten“ gekommen. In diesem sind unterschiedliche Nationalitäten und Religionen vertreten. Schützenpräsident Martin Flecken hatte in seiner Festansprache zur Parade am Sonntag klare Kante gezeigt und betont: Wer farbige Schützen mit dummen Sprüchen anmache, der solle dort bleiben, wo er herkomme. Auch innerhalb der Korps sorgten die Buh-Rufe für Bestürzung. Detlef „Colt“ Sievers vom Jägerzug „Steinadler“ entwickelte die Idee für eine besondere Aktion, um sich mit den „Nüsser Divergenten“ zu solidarisieren. Der Plan: Beim Wackelzug sollten mehrere Schützen aus allen Korps an der Seite der Divergenten marschieren. „You’ll never walk alone“ in Schützen-Manier! Doch umgesetzt wurde die Aktion am Ende nicht. Zum Bedauern aller Beteiligten.