Hallo und herzlich Willkommen zum Liveblog vom Neusser Schützenfest 2018! Auch in diesem Jahr berichten unsere Reporter wieder über vier Tage vom größten Schützenfest in NRW. Am Freitag um 15 Uhr geht es los - und erst am Dienstagnacht endet der Liveblog mit dem Wackelzug. Alle, die nicht live dabei sein können, verpassen an dieser Stelle nichts und werden stets aktuell über die Ereignisse am Neusser Schützenfest informiert. Also dann: Viel Spaß!