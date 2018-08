Schützenfest in Neuss 2018 im Live-Blog - Gute Stimmung bei den Biwaks

Liveblog zum Neusser Bürgerschützenfest : Schützenfest für Oberst Pesch vorbei - Stimmung bei Biwaks trotzdem gut

Oberst Walter Pesch bei der Parade am Sonntag. Foto: Endermann, Andreas (end)

Neuss Der Neusser Oberst Walter Pesch liegt noch immer im Krankenhaus und wird an diesem Schützenfest nicht mehr auf sein Pferd zurückkehren. Ohne den Chef des Regiments beginnen am Montag die Biwaks in der Stadt. Mit unserem Liveblog verpassen Sie nichts!

Unsere Reporter sind das ganze Wochenende auf dem Neusser Schützenfest unterwegs und halten Sie hier an dieser Stelle auf dem Laufenden. Es kommen Gäste am Straßenrand, Schausteller und natürlich Schützen zu Wort.