Schützenfest in Neuss 2018 im Live-Blog - Bürger jubeln Schützen beim Fackelzug zu

Liveblog zum Fest-Wochenende : Tausende jubeln Schützen beim Fackelzug zu

Der Fackelzug am Samstagabend hat einmal mehr die Massen am Straßenrand begeistert. Foto: Frank Kirschstein

Neuss Am Samstagmittag wurde mit dem Böllerempfang das Schützenfest offiziell gestartet, am Abend zogen die Schützen mit 99 Großfackeln durch die Stadt. Das Neusser Schützenfest lockt am Wochenende wieder rund eine Million Gäste in die Innenstadt. Mit unserem Liveblog verpassen Sie nichts!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unsere Reporter sind das ganze Wochenende auf dem Neusser Schützenfest unterwegs und halten Sie hier an dieser Stelle auf dem Laufenden. Es kommen Gäste am Straßenrand, Schausteller und natürlich Schützen zu Wort.