Sparkasse Neuss : Schützen-Ausstellung widmet sich den Neusser Königsorden

Bei der Ausstellung (v.l.): Michael Schmuck, Karin und Bruno Weyand sowie Martin Flecken. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Traditionell präsentiert die Sparkasse Neuss alljährlich eine schützenfestlich-bestimmte Sonderausstellung in ihrer Hauptzweigstelle an der Oberstraße. Mal zeigt ein Jubiläumskorps seine lange Geschichte, mal geht es um schützenfestliches Beiwerk, mal um Erinnerungen an Präsidenten oder Regimentsführer – und diesem Jahr bis zum 6. September um Neusser Königsorden.

„Jeder meed eene, ävver völl kriegen kenne“: Michael Schmuck, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neuss, stellte das Ausstellungsmotto vor und übersetzte: „Jeder möchte einen, aber viele bekommen keinen.“

Mit dieser Ausstellung habe die Sparkasse mal wieder einen Volltreffer gelandet, so Martin Flecken, Präsident des Neusser Bürger-Schützen-Vereins. Sicherlich würden sich alle 7719 Schützen und Musiker, die am Schützenfest-Sonntag dem Regiment angehören, über einen Königsorden freuen, doch das würde den Rahmen sprengen. „Und der Orden wäre vielleicht nicht mehr so begehrt“, so Martin Flecken. „Der König hat die Freiheit, über die Menge zu bestimmen.“

Orden haben in Neuss einfach Tradition. Am Thema Bundesverdienstkreuz machte Flecken die Attraktivität eines Königsordens fest: „Ein Bundesverdienstkreuz lehnen 40 Prozent der Ausgewählten ab; das könnte bei den Königsorden in Neuss nicht passieren.“ Laut Flecken vergibt ein König im Schnitt 1000 bis 2000 Orden. Diese seien jedoch eine persönliche Auszeichnung und kein Spekulationsobjekt.

Foto: Woitschützke, Andreas