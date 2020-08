Neuss Von Sappeur bis Artillerie: Insgesamt gibt es zehn Korps im Neusser Bürgerschützenverein. Wie gut kennen Sie sich mit ihren Besonderheiten aus? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Wissen Sie zum Beispiel, welches Korps in der Parade zum ersten Mal schwarze Hosen trägt? Wie hoch sind die Strafen der Schützenlust? Und wer sind wohl die Falkner? Wer noch mehr Schützen-Fragen beantworten möchte kann das in einem weiteren Quiz rund um die Festtage machen. Los geht es mit der Frage: „Wer hat am 24. August Namenstag?“