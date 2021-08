Neusser Schausteller ziehen Bilanz : Novesia Fun Park auch wirtschaftlich ein Erfolg

Neuss Es war ein Wagnis, doch es hat sich gelohnt: Zwei Wochen lang sorgten die Schausteller dafür, dass die Neusser - auch ohne Schützenfest - eine Kirmes besuche konnten. Ihre Bilanz fällt nur positiv aus.

Als der „kleine Schützenfest-Ersatz“ hat in den letzten zwei Wochen der Novesia Fun-Park auf dem Kirmesplatz an der Hammer Landstraße die Neusser Bürger erfreut und unterhalten. Auch ohne Rollmopsallee kamen so Kirmes-Gefühle auf. Josef Kremer, von der Interessengemeinschaft Schausteller Rhein-Kreis Neuss hatte den Rummel gemeinsam mit Manfred Rüttgers, Volker Kallenberg und Norbert Lupp auf die Beine gestellt. Er ist mehr als zufrieden: „Das Schönste war, das wir eine echte Familienkirmes anbieten konnten. Wir hatten Zwei- und Dreijährige hier, die gar keinen Rummelplatz kannten und mit staunenden Augen über den Platz gingen. Da ging uns Schaustellern das Herz auf.“

Viel Lob und positive Rückmeldungen gab es dann auch von den Besuchern, so die Organisatoren. Die Eingangskontrollen und die 3G-Regeln haben reibungslos funktioniert. „Wir hatten am Eingang Profis am Werk,“ so Kremer, „sowohl die Tests direkt vor Ort, als auch unser Impfen to go wurden gut angenommen“. Aber, sagt Kremer anerkennend über die Unterstützung der Stadt, „ohne den Bürgermeister hätte das alles nicht funktioniert. Das Feuerwerk am Freitagabend sei dann auch das „schönste gewesen, das Neuss je gesehen hat.“ 21 Minuten leuchtete der Himmel über dem Kirmesplatz und Ließ die Herzen der Besucher höher schlagen.