Fotoaktion in Neuss : Schützen lassen sich ablichten

Fotoaktion in Neuss

Neuss Rund sechs Stunden lang haben sich am Sonntag Schützenzüge bei der Fotoaktion der Neuß-Grevenbroicher Zeitung ablichten lassen.

Bald gibt es sie zu sehen: Die Fotos der Züge werden am Dienstag, 27. August, in einem Special zum Schützenfest in der NGZ und im Internet unter www.ngz-online.de veröffentlicht.