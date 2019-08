Redaktionsbesuch bei der NGZ : Schützenkönig wünscht sich zur Parade sommerliche 28 Grad

Neuss Vier Wetter-Apps hat Schützenkönig Bruno Weyand „befragt“, dann legt er sich fest: „Ich nehme die mit 28 Grad für Sonntag“, sagte er beim Besuch der NGZ-Redaktion, wo er mit Ehefrau Karin einen ersten Blick in die noch druckfrische Sonderbeilage zum Schützenfest werfen durfte.

„Wir legen Wert darauf, dass diese wichtige Beilage aus der Redaktion kommt und eigene Geschichten bietet“, erklärte Helga Bittner, die dieses Produkt seit etlichen Jahren inhaltlich steuert. Für die NGZ-Kulturredakteurin ist das ein langwieriges Geschäft, wie sie betont: „Die ersten Seiten lege ich schon Ende Mai an.“ Von dieser Beilage wurde auch eine große Anzahl von Exemplaren gedruckt, berichtet Ulf Wagner, der regionale Verlagsleiter der NGZ, die am Sonntag vor der Parade an auswärtige Gäste verschenkt werden. An einigen Treffpunkten wurden die Schützen aber auch schon am Donnerstagabend verteilt. Dorthin zog es auch den König, der nach dem Probemarschieren bei Karosserie Krause noch zum Lösungsappell der Scheibenschützen erwartet wurde. -nau