Christoph und Ina Heusgen Kanzlerberater, Botschafter und nun endlich König

Der Sohn öffnet die Haustür, auf der Treppe zur Wohnung steht das Töchterchen, der Neusser Schützenkönig dahinter – auf Socken. Christoph Heusgen gewährt Einblick ins Familienleben. In der Küche werden Kartoffeln geschnippelt. Der König sitzt leger auf der Ledercouch im Fernsehzimmer. Er nimmt sich Zeit. Seine Frau kommt dazu, sie war noch joggen. Bereitwillig erzählt das Paar, das mit den Kindern in Berlin lebt, über die „schönste Stadt der Welt“ (Neuss), die soziale Kraft des Schützenwesens und das verbindende Wirken in der Außenpolitik, von der sich der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz und die Referatsleiterin im Bundeskanzleramt eine Auszeit nehmen.