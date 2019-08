In eigener Sache : Die NGZ fotografiert wieder die Schützenzüge

Christian Kandzorra fotografiert wieder. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Auch in diesem Jahr bietet die Neuß-Grevenbroicher Zeitung an, sich in ungewöhnlicher Kulisse fotografieren zu lassen. Dafür können Sie sich jetzt anmelden.

Zum Schützenfest reisen etliche Ex-Neusser aus aller Welt an, um gemeinsam in ihrem Schützenzug über den Markt zu marschieren. Mittlerweile ist es für viele bereits Tradition geworden, sich mit der kompletten Zuggemeinschaft ablichten zu lassen. Über die Jahre entsteht so ein schönes Bilddokument, an dem man die Entwicklung ablesen kann. Schon seit einigen Jahren bietet die Neuß-Grevenbroicher Zeitung an, sich in ungewöhnlicher Kulisse fotografieren zu lassen. Nicht weit weg vom Geschehen, aber doch in Ruhe.