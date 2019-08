Schützenlust

27 Fackeln

Erste Güte First Man on the Moon - 50 Jahre Fake News

Nüsser Nixnötz Datenschutz

Die Oberjä(h)rigen Das Kandidatenkarussel

Corneliusjonges 20 Jahre Corneliusjonges

Kreuzritter 96 Kreuzritter goes Bauhaus

Further Engel Kampf um den Engel-Thron

Mit Lust und Laune Wheel World Wide! Ein Schütze auf Weltreise!

Zugvögel Auf Walter sein Zeitalter!

AbZugeben Wicky

De Stoppetrecker Nüsser Ampelmännchen

Ewig Lust Lach- und Sachgeschichten

Zugzwang Königswürde

De Wonneproppe Der 18. Versuch

Zügellos Bumm !!!

Echte Frönde - 25 Jahre quietschfidel

Nur So Im Fokus 2019

Dropjänger „E“-Viva Novesia! Dank Alexa?

Quirinus-Treu 40 Jahre Schützophrenie

Voll dabei 5 Jahre VD

Bummelzug Bummelzug

84er Spätlese Neues Corps auf Tournee

Papas Stolz Endstation Sehnsucht

Früh dabei 25 Jahre Früh dabei

Flaschenzug In einem unbekannten Land

Mödköttel Immer länger

Fein Raus 50 Jahre Raketendicht

Rhein ins Vergnügen Fackelzug for Future