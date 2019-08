Ehrengäste beim Schützenfest in Neuss : Ein Heimspiel für den Pierburg-Chef

Neuss Rene Gansauge hat es nicht weit. Der Ehrengast arbeitet auf der Hafenmole I.

Er weiß, was ihn erwartet. Im Vorjahr erlebte Rene Gansauge (46) die Königsparade noch als Gast vom Rathaus-Balkon aus. In diesem Jahr gehört der Vorsitzende der Geschäftsführung der Pierburg GmbH selbst zu den Protagonisten mit Frack und Zylinder. Er kommt als sogenannter Einmaliger Ehrengast mit „Stolz und Freude, dass ein Pierburger“ im Gefolge von Schützenkönig Bruno Weyand teilnehmen darf. Gansauge folgt in dieser Rolle seinem Vorgänger Olaf Hedden, der 2016 Ehrengast war.

Rene Gansauge bringt, wie er sagt, „Verständnis“ mit, „wie sich das Schützenleben gestaltet“. Einst war er Mitglied in einem Schützenverein. Nun freue er sich, „den Menschen und Schützen aus Neuss bei ihrem Fest so nahe sein zu können“ und die Atmosphäre hautnah zu erleben. Er spüre „überall in Neuss, auch bei Pierburg“, wie alle in freudiger Erwartung auf das Schützenfest schauen. Es sei eine „feste Institution“, die Menschen zusammen führe: „Hierbei spielt es keine Rolle, ob man schon lange dabei ist oder als Zugezogener das erste Mal teilnimmt.“ Das Schützenfest sei ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis in der Stadt und in der Region, darum wolle er „als Vertreter vieler Neusser Pierburger“ kommen: „Wie der Begriff Ehrengast schon beschreibt, empfinde ich es als Ehre, an diesem Ereignis in solch bedeutender Rolle teilnehmen zu dürden.“